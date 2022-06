Kaymer: "Warum setzen sich nicht alle an einen Tisch?"

Kaymer über LIV-Tour: „Tolle zweite Chance“

Für ihn selbst sei die von Saudi-Arabien mit astronomischen Summen finanzierte LIV-Tour eine "tolle zweite Chance in meiner Karriere. Ich glaube an das Format", betonte der 37-Jährige aus Mettmann. Man versuche, so Kaymer, "den Golfsport nach vorne zu bringen und noch populärer zu machen".

Kaymer war bei der Premiere der neuen Tour zuletzt in London am Start gewesen. Für Veranstaltungen der US-PGA ist er deshalb gesperrt. Die DP World Tour (vorher European Tour), zu der auch das Turnier in München gehört, will sich am Donnerstag zu möglichen Sanktionen gegen die "Rebellen" äußern. In der bayrischen Landeshauptstadt dürfen die Abtrünnigen aber in jedem Fall noch starten.