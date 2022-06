Tennis, WTA: Sabine Lisicki in Bad Homburg im Achtelfinale

Lisicki hatte in Folge eines Kreuzbandrisses 18 Monate lang pausieren müssen und war erst Anfang Mai bei zwei kleineren Turnieren der ITF/USTA-Tour in Florida auf den Platz zurückgekehrt.

Die aufschlagstarke Berlinerin, der einst in einem Match 27 Asse gelangen, scheiterte dann beim WTA-Turnier in Berlin in der vergangenen Woche in der Qualifikation. In Bad Homburg erhielt sie nun eine Wildcard für das Hauptfeld.