Michael Schumacher erhält Staatspreis des Landes NRW

Auszeichnung für Michael Schumacher: Der Formel-1-Rekordweltmeister erhält in diesem Jahr den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen.

Große Ehre für Michael Schumacher: Der aus Kerpen stammende Formel-1-Rekordweltmeister erhält in diesem Jahr den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Verleihung findet am 20. Juli in der Motorworld Köln statt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)