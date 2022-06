Formel 1: Nach verbalen Attacken von Toto Wolff - Christian Danner kritisiert Mercedes-Boss

Mercedes nimmt angesichts der Bouncing-Debatte die FIA in die Pflicht. SPORT1-Experte Christian Danner äußert sein Unverständnis für die Kritik der Silberpfeile und sieht das Team gefordert.

Schließlich forderten die Piloten der Silberpfeile nach dem Großen Preis von Aserbaidschan sogar eine Regeländerung seitens der FIA. Dort hatte Lewis Hamilton im Anschluss an das Rennen über große Rückenschmerzen geklagt . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Motorsportchef Toto Wolff sah in der Folge ebenfalls die Technik-Kommission des Automobil-Weltverbandes in der Pflicht, wofür er Gegenwind aus dem Lager von Red Bull erntete .

Wolff poltert: „Hinterhältig“

Das hielt Wolff aber nicht davon ab, noch während des Kanada-GP die Konkurrenz verbal zu attackieren. Wie die BBC berichtet, habe der Österreicher in einem Meeting der Teamchefs vor allem Ferrari-Boss Mattia Binotto und Red-Bull-Teamchef Christian Horner ins Visier genommen.

Anschließend wurde Wolff mit den Worten zitiert: „Das ist ein Sport, in dem man versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu behalten oder zu gewinnen. Aber diese Situation ist eindeutig zu weit gegangen.“

Wolff vermutet, dass die Piloten der anderen Topteams nur deshalb mit ihren Bedenken nicht an die Öffentlichkeit gehen, um den eigenen Vorteil gegenüber Mercedes nicht aufs Spiel zu setzen.

„Teamchefs, die versuchen, das Gesagte zu manipulieren, um den Wettbewerbsvorteil zu behalten, und die versuchen, politische Spielchen zu spielen, während die FIA versucht, eine schnelle Lösung zu finden, um das Problem zumindest zu entschärfen, sind hinterhältig. Und genau das habe ich auch gesagt“, so Wolff weiter.

Danner nimmt Formel-1-Teams in die Pflicht

SPORT1-Experte Christian Danner sieht in dieser Angelegenheit allerdings auch in erster Linie Mercedes gefordert. „Wenn ein Team nicht in der Lage ist, ein Auto zu bauen, dass der Fahrer ohne Schmerzen fahren kann, dann ist nicht die FIA dafür verantwortlich, sondern das Team“, stellte der ehemalige Formel-1-Pilot im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 klar.