BVB: Wechsel von Sébastien Haller nur Formsache! Einigung mit Ajax Amsterdam noch diese Woche

Haller vs. Kalajdzic: Welcher Klub würde den besseren Deal machen?

Ajax und BVB bei Haller nicht weit auseinander

Das erste Angebot des BVB, das bei rund 33 Millionen Euro liegt, stimmt den Holland-Klub, so ist aus den Niederlanden zu hören, bereits sehr zufrieden.

Einigung noch diese Woche erwartet

Seit Monaten schon haben sich die BVB-Bosse um Hans-Joachim Watzke und den neuen Sportchef Sebastian Kehl auf Haller als Transfer-Ziel Nummer 1 verständigt. Die Namen Sasa Kalajdzic und Hugo Ekitike wurden intern zwar diskutiert, aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen.

BVB: Haller perfekte Lösung für Haaland-Erbe

Haller scheint dabei die perfekte Lösung für die Haaland-Nachfolge zu sein. Für Utrecht und Amsterdam knipste der 1,90-Meter-Mann in 132 Eredivisie-Spielen 73 Mal.

Für Eintracht Frankfurt erzielte er zwischen 2017 und 2019 in 77 Spielen 33 Tore. Der bullige Stoßstürmer gehörte mit Ante Rebic und Luka Jovic zur berühmten Frankfurter Büffelherde, die 2018 sensationell den DFB-Pokal holte.

Haller noch in der Elfenbeinküste

Haller, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, befindet sich nach SPORT1-Informationen zurzeit in der Elfenbeinküste. Nach den Afrika-Cup-Qualispielen Anfang Juni gegen Sambia und Lesotho blieb der zwölffache Nationalspieler im Heimatland seiner Mutter und machte am Atlantik Urlaub.