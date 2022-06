NBA: Keine Zukunft für Dennis Schröder in Houston - Pistons haben Interesse

Curry in elitärem Kreis

Dennis Schröder hat bei den Houston Rockets offenbar keine Zukunft mehr, doch ein anderes NBA-Team zeigt am deutschen Free Agent großes Interesse.

Einem Bericht von The Athletic zufolge hat der 28-Jährige keine Zukunft mehr in Texas, obwohl sich der deutsche Aufbauspieler eine Vertragsverlängerung beim zweimaligen NBA-Champion durchaus vorstellen konnte .

„Man kann sagen, ich will eine Championship gewinnen, dann geht man zu einem Contender“, sagte Schröder kürzlich bei DAZN. „Oder man sagt, ich will mehr am Ball sein und den Jüngeren helfen, besser zu werden, dann geht man zu einem eher durchschnittlichen Team.“