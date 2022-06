Mario Götze zum Medizincheck bei Eintracht Frankfurt! Die Details zum Deal

So stark ist Götze noch immer

Der WM-Held kehrt in die Bundesliga zurück!

Mario Götze unterschreibt nach SPORT1 -Informationen am heutigen Dienstag bei Eintracht Frankfurt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Am Sonntag berichtete SPORT1 bereits exklusiv über die Einigung zwischen dem 30 Jahre alten Offensiv-Star und dem amtierenden Europa-League-Sieger. Nun ging alles ganz schnell.

Grünes Licht! Götze zu Eintracht Frankfurt

Am Montag hat der Aufsichtsrat grünes Licht für den spektakulären Transfer gegeben, die Papiere wurden unterschriftsreif ausgehandelt.

Götze war währenddessen schon nicht mehr beim Trainingsauftakt in Eindhoven. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Heute wird der Spielmacher, der mit seiner Familie in Düsseldorf wohnt, in der Mainmetropole aufschlagen und nach bestandenem Medizincheck einen Drei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben.

WM-Held wird Top-Verdiener bei der Eintracht

Bei den Hessen, die von einer Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro Gebrauch machen, wird der frühere Bayern- und BVB-Star mit einem Jahresgehalt von vier Millionen zum Top-Verdiener neben seinem Kumpel Kevin Trapp (kennen sich noch vom Nationalteam) aufsteigen.

Bis zuletzt war auch Benfica Lissabon mit Neu-Trainer Roger Schmidt, der Götze in den vergangenen zwei Jahren bei PSV Eindhoven wieder in die Spur gebracht hat, sowie Beckham-Klub Inter Miami am Weltmeister-Macher von 2014 interessiert.