WWE: Vince McMahon inszeniert sich trotz Skandal weiter - aber neues Beben hinter den Kulissen

Laurinaitis soll wie McMahon eine anrüchige und potenziell gegen die Unternehmensregeln verstoßende Affäre mit der Ex-Mitarbeiterin gehabt haben, wegen der auch sein Chef unter Druck ist. Laut Wall Street Journal soll er auch in weiteren Schweigegeld-Vereinbarungen aufgetaucht sein, die das „Board of Directors“ von WWE gegenwärtig untersucht.

John Laurinaitis prägte WWE viele Jahre lang

Für WWE arbeitet er seit 2001, als sein vorheriger Arbeitgeber WCW aufgekauft worden war, bis 2012 spielte er eine tragende Rolle als Verantwortlicher für „Talent Relations“, also als Lenker der Personalpolitik mit Blick auf die vor der Kamera auftretenden Stars, als Vollstrecker von Einstellungen und Entlassungen. Er heuerte seinerzeit unter anderem auch die über WWE hinaus berühmt gewordenen Zwillinge Brie und Nikki Bella an, mit deren Mutter er mittlerweile verheiratet ist.

Laurinaitis war schon damals eine Reizfigur, größere Bekanntheit erlangte er damals dadurch, dass der damalige Topstar CM Punk seine realen Vorbehalte gegen ihn in seinen „Pipe-Bomb“-Ansprachen thematisierte - und daraus dann auch eine Story wurde, in der Laurinaitis als fiktive Autoritätsperson im WWE-TV auftauchte.

Als Vinces Schwiegersohn Paul Levesque alias Triple H 2011 in den Vorstand aufrückte und schließlich die Zuständigkeit für „Talent Relations“ bekam, verlor Laurinaitis zwischenzeitlich an Einfluss. Laurinaitis‘ Rückkehr in den alten Verantwortungsbereich im März 2021 stellte sich schließlich als Vorbote der Entmachtung Levesques heraus.

Auch Bruce Prichard ist langjähriger McMahon-Vertrauter

Vince McMahon inszeniert sich bei RAW weiter

Über den Skandal sagte er erwartungsgemäß wieder nichts, Inhalt seiner Ansprache war diesmal das Comeback seines langjährigen Aushängeschilds John Cena in der kommenden Woche, den McMahon als „größten Star der Geschichte von WWE“ pries. McMahon verknüpfte seine Rede einmal mehr mit einer nicht hintergedankenlosen Danksagung an die Fans dafür, dass sie RAW zur langlebigsten Serie im US-Fernsehen gemacht hätten.

John Cena kehrt kommende Woche zurück

Seit WWE trotz des zur Staatsaffäre erwachsenen Mordes an dem in den USA lebenden Dissidenten Jamal Khashoggi an ihrem umstrittenen Deal mit dem autoritären Regime in Saudi-Arabien festhielt, tritt Cena bei den dort veranstalteten Shows nicht mehr an.