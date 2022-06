Sadio Mané: Alle Infos zum Transfer zum FC Bayern: Flughafen, Ankunft, Medizincheck - Der Tag im LIVETICKER

Sadio Mané vom FC Liverpool landet am Dienstag am Münchner Flughafen, um seinen Transfer zum FC Bayern zu finalisieren. Alle wichtigen Infos im LIVETICKER bei SPORT1.

Sadio Mané wird nach SPORT1 -Informationen in der kommenden Spielzeit im Trikot des FC Bayern auflaufen.

Der Deal soll nun nach langen Verhandlungen am Dienstag in der Säbener Straße fix gemacht werden. Die Vertragsdauer beträgt drei Jahre. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Laut SPORT1-Informationen soll sich der deutsche Rekordmeister am Ende auf 32 Millionen Euro Ablöse und neun Millionen Euro an möglichen Boni geeinigt haben. Sechs dieser neun Millionen Euro an Boni sind relativ leicht zu erreichen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)