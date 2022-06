Phil Ivey verpasst 11. Bracelet

Eine kleines elitäres Feld von 62 Spielern, am Ende stand Ivey im Heads-Up dem Letten Aleksejs Ponakov gegenüber. Der Lette ist zwar kein Unbekannter in der High Roller Szene, hat aber bisher hauptsächlich Onlineturniere gewonnen.

Missglückter Bluff

Ivey übernahm den Chiplead als er mit König/Neun die Asse des Letten knackte. Einige Hände später lag Ponakov erneut in Führung. Die Entscheidung fiel als Ivey seinen Straight Draw auf dem Turn in einen Bluff verwandelte.

Ivey ging nach der 9♣️ auf dem Turn All-In, der Lette mit einem mutigen Call, da er nur ein Paar Neuner hat. Der Move von Ivey gilt als Semi-Bluff, da er noch Möglichkeiten hat, seine Hand zu verbessern. Der Call dürfte ihn trotzdem überrascht haben. Auf dem River keine 10 oder 5 für Ivey, Titel futsch. Für den Letten das zweite Bracelet, nach einem gewonnenen Online-Event in 2021. „Es ist tatsächlich mein erstes Live Turnier was ich gewinne.“

Aldemir Bubble Boy

Unglücklich verlief der Tag hingegen für Main Event Champion Koray Aldemir. Der Berliner landete auf Rang 11 und war damit der „Bubble Boy“, also der Spieler, der als Letzter nicht in die Geldränge kommt. Platz 10 hätte immerhin noch $170.000 eingebracht. Da Aldemir auch ein Rebuy tätigte, hat er in diesem Turnier $200.000 verloren. In seiner Instagram-Story (“Ich bin traurig!“) führte er noch einige Hände auf, die ihm zum Verhängnis wurden, wollte sich aber insgesamt nicht über den Lauf der Dinge beschweren.