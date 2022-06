Premier League, Transfer-News: Raphinha vor Wechsel zu, FC Arsenal und nicht zum FC Barcelona

Der FC Barcelona kämpft aktuell an mehreren Fronten gleichzeitig, was Folgen für die stolzen Katalanen auf dem Transfermarkt hat. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Die spanische Zeitung AS kann diesen Bericht bestätigen und berichtet, dass die Gunners bereit sind, 58 Millionen Euro für Raphinha auf den Tisch zu legen. Laut Times soll der Deal noch in dieser Woche offiziell über die Bühne gehen.

Barcelona hatte zuletzt darauf gehofft, dass Leeds den Gang in die zweite Liga antritt. Dann hätte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro für den neunfachen brasilianische Nationalspieler gegriffen. Für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre das eher zu stemmen gewesen.

In der vergangenen Saison war Raphinha mit elf Toren und drei Vorlagen in 35 Spielen maßgeblich daran beteiligt, dass Leeds weiterhin in der Premier League spielen darf. Jetzt soll der Brasilien-Star die Gunners wieder in die Champions League schießen.