NHL: Tampa Bay schlägt mit 6:2-Sieg zurück

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Stanley-Cup-Finals der NHL mit einem klaren Heimsieg zurückgeschlagen. Das Team aus Florida bezwang die Colorado Avalanche mit dem deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm mit 6:2 und verkürzte in der Best-Of-Seven-Serie nach drei Spielen auf 1:2.

"Das war heute ein großartiges Comeback von uns. Wir wussten, dass wir vor unseren eigenen Fans stark sind. Jetzt sind wir in den Finals angekommen", sagte Lightning-Kapitän Steven Stamkos. Zwei Tage zuvor war der Meister in Colorado noch mit 0:7 untergegangen, das erste Duell hatte Tampa in der Verlängerung mit 3:4 verloren.