NBA: Zehntausende bejubeln Golden State Warriors bei Meisterparade

Die Golden State Warriors sind wenige Tage nach dem Gewinn des Meistertitels in der NBA enthusiastisch empfangen worden. Bei der Sieger-Parade am Montag strömten zehntausende Fans die Straßen von San Francisco.

Die Warriors hatten in der Nacht auf Freitag den insgesamt siebten Titel der Franchise-Geschichte klar gemacht. In der Final-Serie besiegte das Team um Superstar Stephen Curry die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis mit 4:2. Es ist die vierte Meisterschaft für Golden State in den vergangenen acht Jahren.