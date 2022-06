Ryan Giggs tritt von seinem Amt als Wales-Nationalcoach zurück

Ryan Giggs ist von seiner Aufgabe als Nationalcoach der walisischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Das teilte der 48-Jährige in einem offiziellen Statement mit.

Nach einer Anzeige wurde er zwischenzeitlich festgenommen, ab dem 8. August steht er in Manchester vor Gericht. Der Ex-ManUnited-Star weist alle Vorwürfe von sich, bekennt sich nichtschuldig.

Giggs: „Es war eine Ehre und ein Privileg“

„Es war eine Ehre und ein Privileg, mein Land zu leiten, aber es ist nur richtig, dass sich der walisische Verband, das Trainerteam und die Spieler mit Gewissheit, Klarheit und ohne Spekulationen über die Position ihres Cheftrainers auf das Turnier vorbereiten wollen“, erklärte Giggs in seinem Statement.

So wolle er nicht, „dass die Vorbereitungen des Landes auf die Weltmeisterschaft durch das anhaltende Interesse an diesem Fall beeinträchtigt, destabilisiert oder in irgendeiner Weise gefährdet werden“, schrieb Giggs weiter.