Wird Bayern-Flop Odriozola bei Real Madrid in La Liga nun glücklich?

Álvaro Odriozola kam als Leihspieler beim FC Bayern nie wirklich an. Nach einem Gastspiel in Italien könnte der Spanier bei Real Madrid nun endlich glücklich werden.

Anfang 2020 wurde der Spanier an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen, hinterließ dort jedoch alles andere als einen bleibenden Eindruck. Der 26-Jährige kam in lediglich fünf Partien zum Einsatz, nur 179 Einsatzminuten konnte er am Ende vorweisen.