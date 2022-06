Manchester United: Geschäftsführer Arnold trifft irre Transferaussagen im Pub

Der United-Boss sprach die Probleme des englischen Rekordmeisters in erstaunlicher Offenheit an. Bei einem Gespräch mit mehreren Fans gab er unter anderem massive Fehler in der Transferpolitik zu.

Dann führte er aus: „Ich bin nicht begeistert von dem Punkt, an dem wir sind. Es gefällt mir nicht und ich mache mir Sorgen, wie wir das in der Zukunft angehen. Was passiert ist: Wir haben verf*****s Geld verbrannt“, sagte Arnold. Aufgenommen und veröffentlicht wurden die Aussagen offenbar von einem bei dem Gespräch anwesenden Fan, zu sehen sind sie in den Sozialen Medien.