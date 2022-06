Formel 1: "Wie ein Marsmensch!" - Presse feiert "göttlichen Verstappen"

Max Verstappen liegt in der Formel 1 auf dem 1. Platz der WM-Wertung © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/mail.co.uk/gazzetta.it/kiosko.net

ENGLAND

Guardian: „Max Verstappen hatte lange Zeit gesagt, dass er mit den entsprechenden Mitteln mehr als fähig ist, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Letztes Jahr holte er den Titel, aber sein Sieg beim Großen Preis von Kanada für Red Bull war ein Beweis dafür, dass er durchaus in der Lage ist, mehrere Meisterschaften zu gewinnen.“

Daily Mail: „Lewis Hamilton kletterte von der Liege seiner Physiotherapeutin und belegte beim Großen Preis von Kanada den dritten Platz, der Balsam für seine quälende Saison sein wird. Ja, Hamilton lag hinter Sieger Max Verstappen, der seinen sechsten Sieg in dieser Saison einfuhr, und Carlos Sainz von Ferrari. Doch als die Sektkorken knallten und Hamilton den größten Jubel des Tages erntete, wirkte der 37-jährige Brite wie neugeboren auf dem Circuit Gilles Villeneuve, wo er 2007 seinen ersten von 103 Siegen errang.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Telegraph: „Nach den Strapazen, die sein Körper in einem sich heftig danebenbenehmenden Auto erlitten hatte, erzielte Lewis Hamilton endlich ein Ergebnis, das seinen verletzten Stolz heilen konnte. Ja, es war nur ein dritter Platz und ja, er fiel weitere zehn Punkte hinter den WM-Spitzenreiter Max Verstappen zurück, aber nach Monaten des harten Kampfes hatte er allen Grund, jeden Tropfen der Zufriedenheit an diesem Tag in der kanadischen Sonne auszukosten.“