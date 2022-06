Beckenbruch: Valgren verpasst Tour de France

Der dänische Radprofi Michael Valgren wird nicht bei der in knapp zwei Wochen beginnenden Tour de France an den Start gehen. Das gab sein Team EF Education-EasyPost bekannt.

Der Sieger des Amstel Gold Race von 2018 hatte sich am Sonntag bei einem Sturz im Rahmen der Rundfahrt Route d‘Occitanie einen Beckenbruch zugezogen.

Valgren verpasst damit den Start der Tour de France in seiner Heimat. Das wichtigste Radrennen der Welt findet in diesem Jahr vom 1. bis zum 24. Juli statt und beginnt erstmals in Kopenhagen.