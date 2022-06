Russland-Legionär Rybus von Polens WM-Liste gestrichen

Den polnischen Nationalspieler Maciej Rybus kostet sein fortgesetztes Engagement bei russischen Erstliga-Klubs die Teilnahme an der bevorstehenden WM-Endrunde in Katar. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Letztlich schafften Lewandowski und Co. den Sprung nach Katar in den Play-offs durch ein 2:0 gegen Schweden.

In Schweden etwa war Basketball-Star Jonas Jerebko nach der Unterzeichnung eines Vertrags in der russischen Hauptstadt bei ZSKA Moskau ebenfalls aus der Nationalmannschaft geworfen worden, nachdem der frühere Power Forward der Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Profiliga NBA noch wenige Wochen zuvor für die Skandinavier auf Korbjagd gegangen war.

Zwar löste der 35-Jährige erst am vergangenen Wochenende seinen "in mehrfacher Hinsicht schwierigen" Kontrakt in Moskau wieder auf, doch seine Suspendierung hielt der nationale Verband SBBF zumindest vorerst weiter aufrecht.

Polens Fußballern wird Rybus in Katar fehlen. Der Abwehrspieler ist einer der erfahrensten Akteure in Michniewiczs Mannschaft. Polen trifft in Katar in Vorrundengruppe C auf den zweimaligen Weltmeister Argentinien, Saudi-Arabien und Mexiko.