Sadio Mané: Lothar Matthäus schwärmt vom Bayern-Neuzugang - aber will anderen Lewandowski-Nachfolger

Sadio Mané soll am Mittwoch in der Allianz Arena vorgestellt werden. Lothar Matthäus freut sich bereits auf den Neuzugang der Münchner.

In seiner Sky -Kolumne beglückwünscht der 61-Jährige den Rekordmeister für den Mega-Transfer und hat nur lobende Wort für den Senegalesen übrig. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Die Verpflichtung von Sadio Mané ist fantastisch. Und das nicht nur für den FC Bayern, sondern für die ganze Bundesliga. Dass so ein großartiger Fußballer in unserer Liga spielen wird, ist einfach klasse“, freut sich Matthäus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Matthäus freut sich auf einen Ausnahme- und Unterschied-Spieler: „Er hat mit Liverpool Tore und Assists in einer Art und Weise und in einer Regelmäßigkeit geliefert, wie dies nur wenig andere Spieler auf der Welt in den vergangenen Jahren geschafft haben. Ich freue mich wirklich sehr, ihn im Bayern-Trikot zu sehen.“