Apex Legends: Awakening-Event bringt Änderungen an der Meta und beliebten Modus zurück

Am 21. Juni startet in Apex Legends das Awakening-Event. Neben neuen Skins gibt es dabei ein paar Meta-Änderungen und die Rückkehr eines beliebten Modus.

Apex Legends: Das Awakening-Event im Detail

Die Klinik ist am Rand der fliegenden Stadt aufgebaut und bietet mit dem medizinischen Bereich einen Ort, an dem ihr euch ganz ohne Items heilen könnt. Auch ein Carepaket könnt ihr hier anfordern, allerdings gibt es nur eines für die ganze Runde, ihr solltet euch also beeilen.

Änderungen an der Meta

Mit Awakening finden außerdem ein paar Änderungen an der Meta ihren Weg ins Spiel. So wandern die CAR-MP und der Wingman-Revolver in den Replikator, die R-301 und die Rampage sind dafür wieder am Boden zu finden.