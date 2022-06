Transfermarkt: Werner, Draxler, Gnabry - stehen diese Flick-Stars vor dem Absprung?

Der Bundestrainer hat ausgerechnet den Spielern, die in ihren Vereinen nicht so richtig zum Zug kommen, bei der Nationalmannschaft die meisten Einsatzzeiten geschenkt.

In seinen bisherigen 13 Partien als DFB-Coach gab der 57-Jährige Thilo Kehrer und Timo Werner die meisten Minuten. Die beiden könnten, wie auch weitere Nationalspieler, in diesem Sommer wechseln. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

SPORT1 listet auf, welche Spieler noch vor der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) bei ihren Vereinen den Absprung machen könnten.

Timo Werner: Bei Chelsea nur Bankdrücker, bei Flick gesetzt: Der Ex-Leipziger schoss sich in Flicks Debüt-Saison zum Topscorer. In insgesamt 826 Einsatzminuten auf elf Spiele verteilt (zwei verpasste er verletzt) gelangen dem Stürmer acht Tore und zwei Vorlagen. „Wir freuen uns für den Timo“, sagte Flick, „er hat viel Aufwand betrieben. Es ist wichtig, dass die Spieler unser Vertrauen spüren.“ (NEWS: Alles zur Nations League)

Dieses bekommt Werner in England unter Thomas Tuchel nur bedingt. Deshalb denkt Werner über einen Wechsel nach. Bei den Blues steht er noch bis 2025 unter Vertrag, doch der Verein würde ihn bei einem guten Angebot ziehen lassen.

Top-Agent Volker Struth hat bereits Gespräche mit einigen Interessenten geführt, bot seinen Spieler unter anderem auch beim BVB an. Dort ist man aber nicht vollends überzeugt von der Idee.

Kehrer und Draxler: DFB-Duo mit ungewisser Zukunft bei PSG

Thilo Kehrer: Der Dauerbrenner unter Flick! Der Defensivspieler hat bislang die meisten Einsatzminuten aller Nationalspieler (951). Ob innen, links oder rechts - Flick schätzt Kehrers Vielseitigkeit. Im Pariser Starensemble hat es der Ex-Schalker zurzeit aber schwer. Er kam in der abgelaufenen Saison zwar auf 34 Pflichtspieleinsätze, verlor aber hintenraus seinen Stammplatz. Um auch bei der WM in Katar eine tragende Rolle zu spielen, muss Kehrer im Verein Stammkraft sein.

David Raum: Der Senkrechtstarter hat aufgrund seiner starken Leistungen bei Hoffenheim und im DFB-Team einige Interessenten gelockt. Unter anderem der BVB sowie zahlreiche Premier-League-Klubs sind dran. Raum hat mit Hoffenheim eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verpasst und will nach eigener Aussage gerne international spielen.

Ein vorzeitiger Sommerwechsel trotz Vertrag bis 2026 ist deshalb nicht unrealistisch. Allerdings: Raums Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro greift erst im nächsten Jahr. Ein Klub müsste in diesem Sommer also mindestens 35 Millionen Euro hinlegen.