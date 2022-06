Spott über Bayern-Transfer von Sadio Mané: Gegenwind für ehemaligen Liverpool-Profi!

Dabei sorgten besonders Aussagen von Dean Saunders , der in der Saison 1991/92 für Liverpool auf Torejagd ging und dabei 23 Treffer in 54 Pflichtspielen erzielte, für Aufsehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 57-Jährige hat offenbar eine geringe Wertschätzung für die Bundesliga und legte nach: „Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten zwei Jahre seines Fußballer-Lebens ruinieren.“

Sadio Mané: Spott für Wechsel zum FC Bayern

Heftige Aussagen, die in den sozialen Medien natürlich sofort ein Echo hervorriefen. SPORT1 fasst Reaktionen zusammen: (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„1. Weiß ich überhaupt nicht, wer Saunders ist. Also weiß ich auch nicht, was der zu melden hat. 2. Wenn der 11. dieser schwachen Liga einen europäischen Titel gewinnt, haben andere Ligen ein Problem, würde ich sagen“, schreib Facebook-User Fidan Shala.

Dean Saunders: Gegenwind für Ex-Liverpool-Profi

Auch Hans von Carnap kontert Saunders: „Die Bundesliga hat zwar keine Scheichs und Oligarchen wie in England, dafür haben die Bundesliga und die Vereine ein Selbstbestimmungsrecht. Wenn Scheich El Öl keinen Bock mehr auf Fußball hat, ist der Verein im Eimer. Viele Grüße auch von Herrn Abramowitsch.“

Hat die Bundesliga ein Star-Problem?

So stellt Stephan Luftmann eine Gegenfrage: „Naja, ganz unrecht hat er ja nicht. Warum spielen die ganzen Superstars denn im Ausland und wechseln, wenn überhaupt, erst zum Ende ihrer Karriere in die BuLi?“

Eine Frage, die Mané womöglich beantworten kann: Am Dienstag soll der Neuzugang in München landen, am Mittwoch dann offiziell vorgestellt werden.