Tennis: Philipp Kohlschreiber beendet nach Wimbledon seine Karriere

Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) beendet seine lange Profikarriere in Wimbledon. Dies kündigte der 38-Jährige am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrere (6:2, 6:2) an.