"Pride Month" in League of Legends - DIESE Champions verkörpern Diversität

In League of Legens treten die Champions in Fünferteams gegeneinander an und versuchen, in der Kluft für das jeweils eigene Team zu gewinnen. Allerdings gibt es auch die sogenannte „Lore“, die einen Einblick in das Universum gibt. Die Charaktere in LoL sind teils bis aufs Blut untereinander verfeindet – doch manche von ihnen führen eine Beziehung miteinander.