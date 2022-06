Antonio Rüdiger wählt neue Nummer bei Real - und spricht über Interesse von Topklub

Clevere Transferstrategie: So will Real noch mehr Titel gewinnen

Dies gab der deutsche Nationalspieler bei seiner Vorstellung in Spanien am Montag bekannt. Zuletzt war der Offensivspieler Isco mit der 22 aufgelaufen.

Rüdiger: „Madrid oder nichts“

Dieser Real-Legende eifert Rüdiger nach

Er versprach, nun schnell spanisch lernen zu wollen. Auch, um seinem Selbstbild in der Kabine gerecht werden zu können: „Mein Beitrag in der Kabine ist mein Kampfgeist, meine Führungsqualitäten.“

Angesprochen auf die Real-Helden seiner Kindheit sagte er: „Ich erinnere mich an Ronaldo Nazario, er war ein Idol in meiner Stadt. Und ich würde auch Zidane nennen, ich erinnere mich an sein Tor in Leverkusen.“