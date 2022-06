BBL: Wo sich der FC Bayern verbessern muss - ALBA feiert: "Diese Jungs, die lieben sich ja“

Nach der Finalniederlage gegen ALBA Berlin will der FC Bayern in der kommenden Saison zurückschlagen. Coach Andrea Trinchieri erklärt die Fehler seiner Mannschaft.

Die Basketballer von ALBA Berlin sind am Sonntagabend zum dritten Mal in Folge deutscher Meister geworden. (NEWS: Alles zur BBL)

Nach der 81:96-Niederlage in eigener Halle war den Spielern des FC Bayern dagegen die innerliche Leere ins Gesicht geschrieben. Die Münchener mussten bei der Siegerehrung mit ansehen, wie ALBA die Trophäe in die Höhe strecken durfte. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Hainer stellt deutliche Ansprüche an Bayern-Basketballer

Diese Bilanz erinnert an die Stimmen zu den Fußballern, die „nur“ Meister in der Bundesliga wurden. „Wir haben hervorragende Playoffs in der Euroleague gegen Barcelona gespielt. Da hätten wir die Chance gehabt, das Final Four zu erreichen. Leider sind wir im Pokal früh gegen Chemnitz ausgeschieden“, fügte Hainer hinzu.