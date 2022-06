Nach Finalpleite: Hainer will nicht "ewiger Zweiter" sein

Die Münchner hatten am Sonntag im Play-off-Finale der Bundesliga in eigener Halle die entscheidende dritte Niederlage gegen Titelverteidiger Alba Berlin kassiert (81:96). Im Pokal waren die Bayern im Viertelfinale gescheitert, in der EuroLeague verpasste die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri dagegen nur knapp das Final Four.