Formel 1: Sebastian Vettel kritisiert Kanada - Helmdesign sorgt für Zoff

Beim Kanada-GP will Sebastian Vettel mit einem Spezial-Helm auf Umweltsünden aufmerksam machen. Sein Team Aston Martin ist gegen den Protest, der Deutsche in der Folge angesäuert.

Beim Renn-Wochenende in Kanada konnte Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel fahrerisch nur im Training glänzen. Im Qualifying schied er bereits im Q1 aus, im Rennen verpasste er am Ende sicher geglaubte Punkte . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Aufsehen erregte der viermalige Weltmeister dafür neben dem Sportlichen. So hatte Vettel speziell für den Grand Prix in Montreal einen Helm anfertigen lassen. Darauf zu sehen: Kritik am kanadischen Teersandabbau.