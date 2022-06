"Ich liebe Leroy": Bayern-Legende Samuel Kuffour schwärmt von Sané - und adelt Sadio Mané

Bayern-Legende Samuel Kuffour hat sich über die bevorstehende Verpflichtung von Sadio Mané geäußert und diesen in höchsten Tönen gelobt.

Laut Kuffour könnte der Transfer auch die Attraktivität der Bundesliga in Afrika erhöhen. „Wir brauchen jemanden, der in Afrika ein großer Star ist“, betonte der Champions-League-Sieger von 2001 und wies dabei auf die Vielzahl der Bayern-Fans in Ghana und im Senegal hin.