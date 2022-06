Overwatch Uniliga Playoffs ohne München - holt jetzt Berlin den letzten Titel?

Im letzten Semester konnte Munich eSports ohne großen Widerstand den Titel der Overwatch-Studentenliga nach Hause holen. Für die kommende Spielzeit schicken die Münchener kein Team an den Start - wer holt nun den Titel?

Mit dem Sieg am letzten Spieltag gegen den direkten Verfolger aus Stuttgart machen sie alles klar. Nach einer staken Season steht das Team Kräuter-Knoblauch von Berlin Brandenburg eSports mit 7-0 Siegen an der Spitze der Tabelle. Nur eine einzige Karte gegen die WUE X-Rays aus Würzburg verlor das Team um Maintank Süleyman „ slan “ Bulut während der sieben Wochen des Round Robin-Modus.

Zusammen mit den zweitplatzierten Engines Stuttgart stehen die Berliner bereits in den Halbfinals der Playoffs. Auch das zweite Berliner Team, Berlin Pommes Schranke HTW eSports, konnte sich mit einem dritten Platz nach der Regulären Saison für die Playoffs qualifizieren. Im Viertelfinale spielt der Roster mit Flexsupportin Susanna „ Keksbla “ R. nun gegen DG Infinite aus Düsseldorf.

Marlies Nelle, Abteilungsleiterin für die Bereiche Overwatch und Competitive bei Berlin Brandenburg eSports, zeigt sich zuversichtlich, was die Chancen der Hauptstadt-Teams in den Playoffs angeht: „Unser erstes Team hat es als Tabellenführer direkt ins Halbfinale geschafft; damit haben sie gute Chancen auf den ersten Platz. Unsere zweite Mannschaft muss im Viertelfinale nochmal gegen die UED Wolves spielen, gegen die sie in der regulären Season verloren haben. Mit Hilfe unseres Coachs Amir wird sich unser zweites Team für die Playoffs besser vorbereiten. Unser Ziel ist es, mit beiden Teams im Finale zu stehen, und wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen können.“