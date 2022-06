Schwimmen: Neue Start-Regelung bei Transmenschen, offene Kategorie geplant

Außerdem will die FINA eine Arbeitsgruppe gründen, die eine „offene“ Wettkampfkategorie planen soll. „Ich möchte nicht, dass einem Athleten gesagt wird, er kann nicht an einem Wettkampf auf höchstem Niveau teilnehmen“, sagte Verbandspräsident Al-Musallam während der Schwimm-WM in Budapest.

Zuletzt hatte das Thema in Verbindung mit Lia Thomas an Schwung aufgenommen. Die US-Amerikanerin hatte im März als erste Transfrau im College-Sports einen Titel gewonnen und strebte eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 an.