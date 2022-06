MLB: Kepler mit Twins gegen Rockies und Giants gegen Tigers LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

Anzeige

Für Baseballfans hält SPORT1 innerhalb von drei Tagen gleich zwei Leckerbissen bereit. Erst duellieren sich Max Kepler und seine Minnesota Twins mit den Rockies, dann fordern die Giants die Tigers.

Die MBL ist in ihrer 121. Saison und die Teams haben schon über die Hälfte der Spiele in der Regular Season absolviert. Das bedeutet auch, dass Niederlagen - umso näher man den Playoffs kommt - immer schwieriger wieder wettgemacht werden können. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Ein Umstand, der bei den Minnesota Twins aktuell aber nicht die allergrößten Sorgenfalten hervorrufen dürfte.

Immerhin läuft es bislang richtig gut beim Team von Max Kepler. Man führt die eigene Division souverän an und ist auch in der American League mit Rang vier auf Kurs. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

MLB: San Francisco Giants gegen Detroit Tigers

Daher kann man auch mit breiter Brust in das Duell mit den Colorado Rockies gehen. Immerhin rangiert der Gegner auf dem letzten Platz der National League West. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

In der gleichen Division kämpfen auch die San Francisco Giants um das Playoff-Ticket. Der achtmalige World-Series-Sieger reiht sich auf Position drei ein.

Daher sollte gegen die Detroit Tigers auf jeden Fall ein Sieg her. Den würden auch Max Keppler und Co. mit einem leichten Lächeln quittieren. Immerhin sind die Tigers als direkter Konkurrent mit den Twins in der American League Central angesiedelt.

Partnerschaft zwischen SPORT1 und MLB umfasst ausgewählte Free-TV-Spiele

Im November vergangenen Jahres hat die Sport1 GmbH den Erwerb der plattformneutralen Verwertungsrechte an der Major League Baseball (MLB) in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die kommenden fünf Spielzeiten bis einschließlich 2026 bekanntgegeben – mit Exklusiv-Rechten für die lineare Abbildung im Pay- und Free-TV in Deutschland. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

Insgesamt begleitet SPORT1 die MLB-Saison mit mindestens 15 Livespielen im Free-TV, neben Partien der Regular Season sind auch das All-Star Game, das Home Run Derby und zwei Partien der World Series zu sehen. Regel-Sendeplätze sind am Mittwoch- und Sonntagabend. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ werden bis zu 150 Livespiele pro Saison übertragen, ausgewählte Partien gibt es ebenfalls mit deutschem Kommentar. Dazu gibt es auch das wöchentliche Highlight-Magazin „Plays of the Week“ im Programm. In kompakter Form wird auf die Höhepunkte der vergangenen MLB-Partien zurückgeblickt. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)

Abgerundet wird die Berichterstattung zur MLB mit Highlight-Clips auf den Digital- und Social-Media-Kanälen von SPORT1.

