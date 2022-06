Formel 1: Strafe für Fernando Alonso! Platz 7 futsch bei GP von Kanada

Der Spanier war beim Großen Preis von Kanada völlig überraschend in seinem Alpine von Startplatz zwei gestartet . Im Rennen fiel er dann immer weiter zurück - bis auf Rang sieben - und wurde nachträglich bestraft.

In der letzten Runde hatte sich der Spanier regelwidrig gegen Valtteri Bottas (Alpha Romeo) verteidigt und war in einem Zickzack-Manöver gefahren.

Alonso von Stewards bestraft

Das bestraften die Stewards mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden und so ging es für Alonso weitere zwei Ränge nach hinten auf Position neun. Es blieben also nur zwei Punkte übrig.

Selbst mit dem siebten Platz war der 40-Jährige direkt nach der Zieldurchfahrt nicht zufrieden. „Ich bin hier, um besser als Sechster oder Siebter zu sein, und das waren wir an diesem Wochenende eigentlich“, erklärte der Altmeister.

Er fügte an: „Es war am Anfang ein ziemlich gutes Rennen, was die Pace angeht. Ich denke, wir hätten um das Podium kämpfen können."