Fitzpatrick gewinnt US Open: "Es geht nicht besser"

Golfprofi Matthew Fitzpatrick aus England hat überraschend die US Open gewonnen und den ersten Major-Sieg seiner Karriere geholt. Der 27-Jährige triumphierte in Brookline/Massachusetts mit 274 Schlägen vor den beiden Amerikanern Scottie Scheffler und Will Zalatoris (beide 275).