Medien: WM-Held Götze vor Bundesliga-Rückkehr

Götze kann für eine Ablöse von vier Millionen Euro aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag bei der PSV Eindhoven herausgekauft werden. Zuletzt galten auch Benfica Lissabon, die AS Rom und Inter Miami als interessiert an einer Verpflichtung. Götzes Karriere ist in den Niederlanden wieder in Schwung gekommen, in 77 Pflichtspielen erzielte er 18 Tore und bereitete weitere 18 vor.