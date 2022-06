Bundesliga: Konrad Laimer lehnt Vertragsangebot von RB Leipzig wohl ab - schlägt Bayern zu?

Nagelsmanns Wunschspieler: Darum will er diese Pressingmaschine

Nach wie vor ist nicht geklärt, ob Konrad Laimer auch in der nächsten Saison noch für RB Leipzig spielt.

Laut einem Bericht des kicker ist der österreichische Nationalspieler zwar noch nicht mit einem konkreten Wechselwunsch an die Führungsetage seines Vereins herangetreten, seinen auslaufenden Vertrag will er aber bisher auch nicht verlängern. Ein entsprechendes Angebot habe er abgelehnt.

2023 läuft das Arbeitspapier von Laimer in der sächsischen Landeshauptstadt aus. Ablösefreie Abgänge von Schlüsselspielern will RB-Boss Oliver Mintzlaff eigentlich vermeiden. Eine mögliche Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro könnte der amtierende DFB-Pokal-Sieger aber noch bei einem vorzeitigen Verkauf einstreichen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Laimer liebäugelt öffentlich mit Wechsel - lockt der FC Bayern?

Laimer hatte einen vorzeitigen Vereinswechsel öffentlich nicht ausgeschlossen - im Gegenteil. Es sei „durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele“, erklärte er zu Monatsbeginn im Kreis der Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf.

Seit Monaten wird der 25-Jährige mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Für Münchens Trainer Julian Nagelsmann, der Laimer aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig kennt, könnte der Mittelfeldmann eine der „Pressingmaschinen“ darstellen, die er sich am Ende der vergangenen Saison gewünscht hatte.