"Wir müssen diesen Weg noch einmal gehen"

Andreas Wolff (l.) will nochmal angreifen © AFP/SID/ROBERTO PFEIL

Der 31-Jährige hielt bei seiner Finalpremiere in Köln stark, doch vom Strich platzte der Traum von Europas Handball-Krone. Zweimal bekam Wolff die Hand an den Ball - der letztlich aber doch immer die Linie passierte. "Das ist sehr, sehr frustrierend. Es ist wirklich herzzerreißend, das Finale so zu verlieren", sagte der 2016er-Europameister.