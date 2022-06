Premier League: Romelu Lukakus Rückkehr von Chelsea zu Inter Mailand fast perfekt

Das Ende des misslungenen Abenteuers mit dem FC Chelsea steht offenbar kurz bevor: Nach einer Planänderung könnte in der Personalie Romelu Lukaku alles ganz schnell gehen.

Der Transfer wurde offenbar in den vergangenen Tagen deutlich konkreter. Ein für Montag vorgesehenes Treffen mit dem FC Chelsea soll auf Sonntag vorverlegt worden sein. Dabei habe auch Inter-Präsident Steven Zhang dem Deal schon zugestimmt, heißt es in dem Bericht.

Die Leihgebühr solle sich demnach auf 10 Millionen Euro plus Bonuszahlungen belaufen. Im letzten Sommer überwiesen die Blues noch satte 113 Millionen Euro für den bulligen Stürmer.

An der Stamford Bridge konnte Lukaku, der schon zwischen 2011 und 2014 Chelsea-Spieler war, die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Der Belgier erzielte in der vergangenen Spielzeit nur acht Tore in der Premier League.