WWE: Tim White, eine weitere Ringrichter-Legende der Liga, ist tot

Tim White (l.) leitete das berühmteste Hell in a Cell Match bei WWE © WWE

White war von den Achtzigern bis zum Jahr 2004 als Unparteiischer für die Liga aktiv, war darüber hinaus auch noch längere Zeit als für Matches und Segmente zuständiger Road Agent im Einsatz. Berühmtheit erlangte vor allem seine besondere Beziehung zu der 1993 verstorbenen Ikone André the Giant, dessen persönlicher Agent er bis dahin gewesen war. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Der bekannteste Auftritt von White als Ringrichter war das Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und „Mankind“ Mick Foley, das vor Whites Augen fast in eine reale Katastrophe ausgeartet wäre, als Foley ungeplant mehrere Meter tief durch das Käfigdach in den Ring fiel - und danach darauf bestand, dass der Kampf trotzdem weitergehen sollte.