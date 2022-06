Transfermarkt: FC Chelsea ist bei Poker um Lewandowski chancenlos

Nicht nur Barca, sondern auch andere Großklubs wie PSG oder Chelsea sollen Interesse an Robert Lewandowski haben. Einer von ihnen ist jedoch keine Option für den Bayern-Stürmer.

Barca? PSG? Chelsea? Oder am Ende doch noch ein Jahr beim FC Bayern? (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Robert Lewandowski hat reichlich Optionen für seine Zukunft - sofern ihn die Münchner trotz seines noch bis 2023 laufenden Vertrags in diesem Sommer vorzeitig ziehen lassen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nach SPORT1 -Informationen hat Lewandowski kein Interesse, zum FC Chelsea in die englische Premier League zu wechseln - obwohl dieser den Bayern-Stürmer nach der bisher wenig erfolgreichen Liaison mit 113-Millionen-Euro-Stürmer Romelu Lukaku wohl nur zu gerne in seinen Reihen hätte.

Kucharski: „Davor hatte Robert wirklich Angst“

„Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt“, erinnerte sich Kucharski.