Mario Götze: Transfer-Coup vor Abschluss! Einigung mit Eintracht Frankfurt erzielt

Götze hat zwar bei PSV Eindhoven noch einen Vertrag bis 2024, kann aber in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für die vergleichsweise geringe Summe von vier Millionen Euro den Verein wechseln. Die Hessen, die Euro-Held Daichi Kamada in diesem Sommer wohl verlieren werden, sind bereit die Mini-Klausel zu ziehen.

Schmidt wollte Götze nach Lissabon holen

Götzes Karriere kam durch den Wechsel von Borussia Dortmund zum niederländischen Renommierklub vor zwei Jahren wieder in Schwung - auch weil Trainer Roger Schmidt voll auf ihn setzte. In 77 Pflichtspielen trumpfe Götze mit 36 Torbeteiligungen auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bis zuletzt warb Schmidt, der in diesem Sommer von Eindhoven zu Benfica Lissabon gewechselt ist, um die Dienste des Offensiv-Stars. Götze tendiert aber in Richtung Bundesliga.

Neben Frankfurt und Lissabon waren auch Klubs aus der Serie A sowie Inter Miami am kreativen Kicker interessiert. Ein Wechsel in die USA kommt für den kürzlich 30 Jahre alt gewordenen Götze, der seinen Lebensmittelpunkt in Düsseldorf hat, aber noch zu früh. Vorteil Frankfurt: Mit den Hessen kann der torgefährliche Kicker in der Champions League spielen. In der „Königsklasse“ hat Götze für Dortmund und Bayern schon 62 Spiele bestritten.