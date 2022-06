Formel 1, Kanada: Krimi-Sieg für Verstappen - Enttäuschung für Vettel

„Ferrari war schnell, das war am Schluss richtig spannend, es hat wirklich Spaß gemacht“, sagte Verstappen. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz wurde Zweiter, keine Sekunde trennte ihn am Ende vom Weltmeister. „Ich habe alles versucht“, sagte der Spanier, „ich kam auch nah heran, aber zum Überholen hätte es ein bisschen mehr gebraucht.“

Mick Schumacher, der am Samstag bei Nässe mit Rang sechs sein mit Abstand bestes Qualifying-Ergebnis erzielt hatte, schlug sich stark - bis ihn der Ferrari-Motor in seinem Haas nach 20 Runden im Stich ließ.

Schumacher im Pech

Bemerkenswert vor allem das Abschneiden Hamiltons: Der Rekordweltmeister hatte sich vor Wochenfrist in Baku noch vor Rückenschmerzen gekrümmt, im Freitagstraining in Montreal schimpfte er auf seinen langsamen Boliden, am Sonntag holte er sein zweites Podium nach dem Saisonstart in Bahrain. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)