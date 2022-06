Petkovic verliert bei Wimbledon-Generalprobe in Runde eins

Andrea Petkovic scheidet bei ihrer Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg in der ersten Runde aus. Angelique Kerber ist am Montag gefragt.

Die 34 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt verlor in ihrer hessischen Heimat gegen die topgesetzte Russin Darja Kassatkina 1:6, 2:6. Der Höhepunkt der Rasensaison im All England Club beginnt für Petkovic und Co. am 27. Juni im Londoner Südwesten.