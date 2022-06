Formel 1, Kanada-GP: Mick Schumacher auf Punktekurs, dann der Schock - und Frust pur!

Bitteres Rennen für Mick Schumacher. Der Haas-Pilot ist beim Großen Preis von Kanada in Montreal auf Punktekurs, muss seinen Boliden dann aber vorzeitig abstellen.

Der deutsche Youngster musste seinen Haas-Boliden beim Großen Preis von Kanada in Montreal vorzeitig abstellen. Technische Probleme hatten eine Weiterfahrt unmöglich gemacht. (Formel 1: Kanada-GP JETZT im Liveticker)

In der 20. Runde musste der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher sein Fahrzeug bei Kurve neun am Streckenrand abstellen.

Der 23-Jährige lag zum Zeitpunkt seines Ausfalls auf Rang acht und hätte ob seiner guten Performance zum ersten Mal in seiner Karriere in die Punkte fahren können. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Schumacher muss Haas-Boliden abstellen

Der in dieser Saison meist glücklose Youngster hatte in Kanada bis dahin ein fantastisches Wochenende erlebt. Im Qualifying zeigte er eine starke Performance und sicherte sich Startplatz sechs. Weiter vorne lag er in seiner Karriere noch nie. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)