Champions League: Barca gewinnt - Wolff geht leer aus

Der polnische Meister verlor beim Final Four in Köln am Sonntag das dramatische Endspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona 35:37 (32:32, 13:14) nach Siebenmeterwerfen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Barca beendete zudem den „Köln-Fluch“: Erstmals seit der Erstaustragung des Final Four in der Domstadt 2010 konnte der amtierende Champion seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Der sehr starke Wolff schrammte bei seiner ersten Teilnahme am Finalturnier in Köln nur knapp am großen Erfolg vorbei. Kielce, das gegen Telekom Veszprem (37:35) das Endspiel-Ticket gelöst hatte, hätte nach 2016 zum zweiten Mal in der Königsklasse triumphieren können.