BVB: Sébastien Haller soll Erling Haaland ersetzen - Verhandlungen mit Ajax laufen

Beim BVB soll Sébastien Haller in der kommenden Saison die Rolle des abgewanderten Erling Haaland einnehmen. Die Verhandlungen mit Ajax gehen gerade in die heiße Phase.

In der Mitte suchen die Westfalen nach einem zuverlässigen Knipser, der zumindest in die Nähe von Haalands Torquote kommt - und sind mit Sébastien Haller bei Ajax Amsterdam fündig geworden. SPORT1 hatte bereits am 12. Mai vom Interesse am Ajax-Angreifer berichtet.