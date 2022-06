World Cup of Darts: Kim Huybrechts ledert gegen Deutschland - "Sie verdienen kein Major"

Beim World Cup of Darts ist für Belgien im Viertelfinale gegen Australien Schluss. Danach überrascht Kim Huybrechts mit einem vernichtenden Tweet gegen Deutschland.

Beim World Cup of Darts 2022 in der Eissporthallte in Frankfurt/Main fällt Kim Huybrechts mit einem Twitter-Aussetzer aus der Rolle. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)