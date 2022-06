Matzerath schwimmt auf WM-Platz sechs

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat in Budapest bei seinem ersten WM-Finale den sechsten Platz belegt.

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat in Budapest bei seinem ersten WM-Finale den sechsten Platz belegt. Der 22 Jahre alte Frankfurter schlug im Rennen über 100 m nach 59,50 Sekunden an und blieb damit 19 Hundertstel über seiner Bestzeit von Olympia in Tokio, wo er Neunter geworden war.