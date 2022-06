Formel 1: Mercedes-Chef Toto Wolff wirft Konkurrenz um Ferrari und Red Bull Manipulation vor

Der Mercedes-Chef äußert sich zur Debatte um das Bouncing-Problem in der Formel 1. Dabei nimmt Wolff kein Blatt vor den Mund und geht auf die gegnerischen Lager los.

In Aserbaidschan haben die Piloten der Silberpfeile zum ersten Mal eine Regeländerung seitens der FIA gefordert. Aus den gegnerischen Fahrerlagern, besonders von Red Bull, erntete Mercedes dafür Kritik , doch Teamchef Toto Wolff bezeichnete die Aussagen als „erbärmlich“.

„Teamchefs versuchen, das was gesagt wurde, zu manipulieren, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und spielen politische Spiele“, stellte der 50-Jährige am Sonntag bei Sky klar. Das Verhalten sei „unaufrichtig“. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Am Sonntag steht in Kanada das nächste Rennen an. Womöglich folgt dann eine Fortsetzung des Bouncing-Zoffs.